Доля Ижевска в общем объеме сделок с недвижимостью в регионе снизилась до 66%

На Ижевск приходится 66% от всех заключаемых сделок с недвижимостью в Удмуртии. В 2025 году она равнялась 68%. Такие данные приводят аналитики «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что в разных регионах страны показатель доли сделок, проводимых в столицах субъектов, колеблется от 8 до 86%. Эта ситуация зависит от количества населения административного центра и его доли в регионе.

«Доля административных центров в общем числе сделок в регионах растет. Сейчас она составляет в среднем 60%, а в 2024 г. — 56%. Такие изменения обусловлены глобальной урбанизацией — население стягивается из малых городов и сел в столицы, где сосредоточены экономические возможности»,— отмечает ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.

Минимальные значения выявили в Ханты-Мансийском автономном округе — 8% (за год изменений нет), Ямало-Ненецком автономном округе — 11% (-9 процентных пункта). Больше всего сделок заключают в столицах Омской — 85% (+1 п. п.) и Астраханской областях — 86% (+1 п. п.).

В Москве и Московской области этот показатель уменьшился до 58% (-5 п. п.). В Ленинградской области — 66% (-9 п. п.).

Напомним, ранее аналитики портала подсчитали, что в среднем жителю Ижевска требуется 12 зарплат для оплаты первоначального взноса по ипотеке в 20% на однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Годом ранее на эти цели требовалось 10 месячных зарплат.

Владислав Галичанин