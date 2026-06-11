Врио губернатора Белгородской области встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева и вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Центральной темой обсуждения стала безопасность жителей белгородского приграничья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Господин Хуснуллин подчеркнул важность поступательной работы по развитию региона в текущих непростых условиях.

«Главное — безопасность жителей и помощь приграничью. Марат Шакирзянович был в регионе, знает ситуацию лично. Мы определили механизмы поддержки от федерального центра и других регионов. Продолжаем эту работу, в частности, при подготовке объектов энергетики к отопительному сезону», — отметил Александр Шуваев.

Одним из итогов встречи стало подтверждение дополнительной поддержки на компенсацию расходов на наем жилья для более чем 11,8 тыс. пострадавших семей Белгородчины. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении региону свыше 1,7 млрд руб. на эти цели из резервного фонда кабмина.

«Благодарю правительство за это решение. Для людей из приграничья оно критически важно! Будем стараться оперативно доводить эти средства», — подчеркнул врио главы региона Александр Шуваев.

Стороны также обсудили развитие опорных населенных пунктов. В перечень вошел 21 населенный пункт, где сосредоточено до 60% населения Белгородской области.

Отдельно вице-премьер отметил усилия региона в дорожном строительстве.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в белгородскую свободную экономическую зону в 2026 году могут войти десять инвесторов с проектами на 5 млрд руб.

Денис Данилов