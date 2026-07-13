В Курской области сложнее всего накопить на вторичное жилье в Черноземье

Курская область занимает 62-е место в общероссийском рейтинге и последнее в Черноземье по минимальному сроку накопления на вторичную квартиру для семьи с одним ребенком — 5,5 года. С мая 2025 года по май 2026-го этот показатель увеличился на 12 месяцев. Средняя рыночная стоимость квартиры типовой площади 60 кв. м в регионе составляет 7,4 млн руб. Такие данные привели аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За год примерная стоимость квадратного метра в Курской области выросла на 25,4%.

Тамбовская область находится на 50-й строчке с результатом пять лет и один месяц (рост за год — на 3,5 месяца). Средняя цена квартиры — 5,2 млн руб.

находится на 50-й строчке с результатом пять лет и один месяц (рост за год — на 3,5 месяца). Средняя цена квартиры — 5,2 млн руб. Орловская область занимает 49-е место. Срок накопления — пять лет и один месяц, что на полгода больше, чем в 2025-м. При этом средняя цена квартиры (4,8 млн руб.) — самая низкая среди всех регионов Черноземья.

занимает 49-е место. Срок накопления — пять лет и один месяц, что на полгода больше, чем в 2025-м. При этом средняя цена квартиры (4,8 млн руб.) — самая низкая среди всех регионов Черноземья. Воронежская область расположилась на 28-й позиции: четыре с половиной года накоплений (рост за год — примерно 2,4 месяца). Средняя стоимость квартиры оценивается в 6,1 млн руб.

расположилась на 28-й позиции: четыре с половиной года накоплений (рост за год — примерно 2,4 месяца). Средняя стоимость квартиры оценивается в 6,1 млн руб. Белгородская область занимает 25-е место в РФ. Срок накопления составляет четыре года и почти четыре месяца, увеличившись почти на 10 месяцев. Средняя цена квартиры — 5,8 млн руб. Рост цен на вторичном рынке жилья в регионе составил 17,5%.

занимает 25-е место в РФ. Срок накопления составляет четыре года и почти четыре месяца, увеличившись почти на 10 месяцев. Средняя цена квартиры — 5,8 млн руб. Рост цен на вторичном рынке жилья в регионе составил 17,5%. Липецкая область показала лучший результат в Черноземье — 11-е место в общероссийском рейтинге. Семье с одним ребенком здесь требуется почти четыре года накоплений на квартиру, что на 5 месяцев меньше, чем в 2025-м. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м — 5 млн руб.

Возглавляют рейтинг по доступности жилья Мурманская область (два года и один месяц накоплений, снижение за год — на 2,5 месяца, средняя цена квартиры — 4,9 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (два года и один месяц, без изменений с мая 2025-го, 5,8 млн руб.) и Ненецкий автономный округ (два года и один месяц, без изменений, 6,4 млн руб.). Замыкают — Республика Крым (85-е место, 13 лет и шесть месяцев накоплений, рост за год — 1,7 года, средняя цена квартиры — 10,6 млн руб.), Севастополь (84-е место, 13 лет и один месяц, рост — два года и 2,5 месяца, 10,9 млн руб.) и Республика Дагестан (83-е место, 12 лет и один месяц, рост — два года и пять месяцев, 5,6 млн руб.).

Исследование подготовлено на основе данных Росстата, Банка России и Сбериндекса. Методика расчета предполагала определение минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых (с медианной чистой заработной платой в регионе) и одного ребенка для накопления на квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке. Учитывались все средства, остающиеся после минимальных расходов на жизнь (на основе региональных прожиточных минимумов), а также банковские депозиты (средний размер вклада на одного взрослого в регионе). Предполагалось ежемесячное пополнение депозита по средней ставке, действующей в федеральном округе. Данные за 2025 год приведены по аналогичной методике. В рейтинге не учитывались ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В июне стало известно, что Липецкая область заняла первое место в Черноземье и 18-е в общероссийском рейтинге по благосостоянию семей. По итогам 2025 года среднестатистическая семья с одним ребенком в регионе после всех обязательных трат может располагать 70,1 тыс. руб. в месяц.

Кабира Гасанова