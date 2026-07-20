АКИТ призвала не спешить с оценкой ущерба после атаки БПЛА на склады Wildberries

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) призвала не сокращать сроки оценочных мероприятий по объектам Wildberries, подвергшимся атаке беспилотников к минувшие выходные. В АКИТ отметили, что «речь идет не просто о товарах, а о сложнейшей инфраструктурной экосистеме», поэтому «оценке подлежат не только утраченные позиции, но и состояние зданий, автоматизированных комплексов и роботизированного оборудования».

«Здесь необходимы и прозрачность, и, очевидно, адекватные сроки на проведение всех оценочных мероприятий, — заявил президент АКИТ Артем Соколов. — Попытка их сжать под информационным давлением приведет к негативным последствиям».

Срок экспертизы по размеру ущерба в 30 дней господин Соколов назвал «разумным» и «даже сжатым». Он отметил, что «в мировой практике это занимает от шести месяцев до одного года».

Приоритет для Wildberries сейчас — достоверность данных, добавил глава АКИТ. «Необходимо определить статус каждого артикула (уничтожен, поврежден или пригоден к реализации) и верифицировать информацию по каждому продавцу для справедливых выплат», — отметил господин Соколов. Также он добавил, что «террористическая атака на склад юридически выходит за рамки ответственности самой компании», но «платформа заявила, что в добровольном порядке готова поддержать своих партнеров».

Несмотря на атаки, отрасль продолжает стабильно функционировать, бизнес выполняет обязательства перед покупателями, заключили в АКИТ.