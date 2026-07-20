Минэнерго поддержало включение нижегородской АЭС в схему новых энергообъектов

Ввод атомной электростанции в Нижегородской области возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов, сообщил губернатор Глеб Никитин. Областное правительство получило поддержку Минэнерго РФ для включения АЭС в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глеб Никитин назвал большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце XX века. «К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области», — написал он.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное строительство АЭС — Красные Баки, берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского округа и Выкса.

Галина Шамберина