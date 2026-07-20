Глава МВД по Свердловской области подверг критике работу полиции Ревды

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков подверг критике работу полиции Ревды и заявил о необходимости внедрения новых решений в сфере обеспечения правопорядка, рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Глава свердловского гарнизона посетил с рабочим визитом отдел внутренних дел Ревды для участия в оперативном совещании по итогам борьбы данного подразделения с преступностью и профилактики правонарушений в первом полугодии 2026 года. «Критике подверглись должностные лица, допустившие значительный рост числа тяжких преступлений против личности с 13 до 29, снижение показателей на 50% по раскрытию криминальных эпизодов прошлых лет, сокращение успешных операций в сфере незаконного оборота наркотиков и рейдов по борьбе с возросшей уличной преступностью»,— рассказал полковник Горелых. Генерал Мешков также указал на упущения в профилактической работе: ранее судимые повторно совершили 82 преступления. Также за полгода резко выросло с 18 до 90 количество нападений на несовершеннолетних. Иностранные граждане совершили в Ревде девять резонансных преступлений.

Кроме того, в отделении полиции «Дегтярское» не хватает 65 сотрудников — 28,5% от количества, которое должно быть. Вакантны 11 должностей оперуполномоченных, столько же в ППС, 12 в службе участковых и пять в ГИБДД. Не заняты восемь должностей руководящего состава. При этом за шесть месяцев здесь раскрыто 146 преступлений, в том числе 47 категории тяжких и особо тяжких. В ведомственной рейтинговой таблице ОВД Ревды занимает второе почетное место в свердловском гарнизоне. С июня территориальный ОВД возглавляет Валентин Кац, ранее занимавший аналогичные должности в Лесном и Кировграде. Его новый коллектив обеспечивает правопорядок на территории площадью 1119,8 кв. км, на которой проживает около 75 тыс. человек.

Каждой службе на заседании поставлены конкретные задачи и сроки по активизации комплектования и наведения должного общественного порядка — ближе к концу года Александр Мешков проверит итоги работы.

Ирина Пичурина