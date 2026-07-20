Бег с лесовосстановительным эффектом

На Кольской ветроэлектростанции 18 июля четвертый раз прошел «Энерго Трейл» ЛУКОЙЛа. Забег собрал около тысячи участников и болельщиков и стал одним из мероприятий к 35-летию компании. В 2026 году «Трейл» включили в экологический проект «Создаем новый лес — 35 тыс. деревьев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энерго Трейл ЛУКОЙЛа на территории Кольской ВЭС собрал около тысячи участников и болельщиков и стал частью экопроекта «Создаём новый лес — 35 тысяч деревьев» к 35-летию компании.

Фото: Зыкова Екатерина Энерго Трейл ЛУКОЙЛа на территории Кольской ВЭС собрал около тысячи участников и болельщиков и стал частью экопроекта «Создаём новый лес — 35 тысяч деревьев» к 35-летию компании.

Фото: Зыкова Екатерина

За каждый приобретенный стартовый слот и каждую единицу фирменного мерча партнеры проекта высадят дерево в одном из российских заповедников. По итогам заполярного этапа будет посажено 1500 деревьев. Часть регистрационных сборов направят на поддержку коренных малочисленных народов Севера.

Кольская ВЭС мощностью 202 МВт расположена на пути в Териберку и является крупнейшим в мире ветропарком за Полярным кругом. На площади 257 гектаров установлены 57 турбин. Маршруты «Трейла» проходили по существующим технологическим дорогам и освоенным площадкам, что позволило провести соревнования без дополнительного воздействия на тундровый ландшафт.

В программу вошли дистанции на 3, 8, 20 и 50 километров, а также детский забег на 600 метров. К 35-летию ЛУКОЙЛа организаторы добавили индивидуальный маршрут на 35 километров «Всегда в движении!» и корпоративную эстафету «Рождение энергии» — пять этапов по семь километров.

Среди гостей был олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Лес — это кислород, то, что нужно всем людям, которые живут на этой планете. Возможность совместить тренировку и посадку деревьев делает событие особенно значимым»,— отметил прославленный спортсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди гостей Энерго Трейла ЛУКОЙЛа — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков

Фото: Зыкова Екатерина Среди гостей Энерго Трейла ЛУКОЙЛа — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков

Фото: Зыкова Екатерина

За три предыдущих года в «Энерго Трейле» приняли участие 2300 человек из 37 регионов. В 2024 году мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый забег на нескольких дистанциях, проведенный в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации.

Помимо спортивной части, участникам предложили программу промышленного и этнокультурного туризма. Гости знакомились с работой ветропарка, посещали VR-экскурсию на вершину ветроустановки, пробовали блюда саамской кухни и участвовали в мастер-классах Центра коренных малочисленных народов Севера.

«В одном событии удалось объединить серьезную спортивную программу, культуру народов Севера и знакомство с энергетическим объектом. Для такой площадки это большая организационная работа»,— сказал спортивный комментатор Александр Скрывля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости Энерго Трейла знакомились с работой ветропарка — посещали VR-экскурсию на вершину ветроустановкок

Фото: Тремпольцева Анна Гости Энерго Трейла знакомились с работой ветропарка — посещали VR-экскурсию на вершину ветроустановкок

Фото: Тремпольцева Анна

Кольская ВЭС одновременно используется как энергетический объект и площадка промышленного туризма. Маршрут по ветропарку отмечен российскими и международными отраслевыми премиями. Включение «Трейла» в юбилейный экологический проект позволяет ЛУКОЙЛу связать посещение объекта и массовый спорт с конкретным результатом — финансированием посадок в охраняемых природных территориях.

К моменту проведения забега в рамках проекта «Создаем новый лес — 35 тыс. деревьев» было высажено около 25 тыс. деревьев. Заполярный этап увеличит этот результат еще на 1500 саженцев.