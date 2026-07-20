«Месси взирал на происходящее с каменным выражением лица»

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале, который проходил на стадионе в Нью-Джерси, испанцы обыграли Аргентину с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. Лучшим игроком турнира был признан капитан сборной Испании, центральный полузащитник Родри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Начали команды достаточно медленно, но вряд ли это кого-то удивило. В такую жару, когда цена ошибки высока, скоростей ждать не приходилось. В первые минуты Испания была острее, хотя самым ярким моментом оказался эпизод в ложе, где Дональд Трамп похлопал по Кубку мира, на что, конечно, отреагировали комментаторы Роман Нагучев и Константин Генич:

«Как по песику похлопал по Кубку сейчас Дональд Трамп. Мы только начали репортаж с того, что этот трофей может потрогать только чемпион мира. Я не припомню, чтобы им был Трамп».

Но, согласно регламенту, первые лица государств все-таки имеют право прикасаться к легендарному трофею, так что главе Белого дома никаких правил не нарушил. Первый тайм так и закончился без забитых голов, а после перерыва испанцы все время проводили в атаке. По показателю ожидаемых голов, так называемому xG, у Аргентины долгое время красовался ноль: ни одного удара по воротам соперника замечено не было.

Более того, в самом конце второго тайма команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Энцо Фернандес. Матч плавно перетек в дополнительное время. Причем в первом экстра-тайме испанцы все-таки забили, но судья гол отменил, заставив комментаторов поднять тему определенного отношения к Аргентине: «Аргентину тянут?»

В начале второй дополнительной 15-минутки случилось то, что опровергло все теории заговора. Испания наконец-то забила. После этого аргентинцы проснулись и даже провели пару очень опасных атак, но забить так и не смогли. Стоит сказать, что Месси получил порцию критики, и не только за футбол. Звездный игрок пытался обратить внимание арбитра на тот факт, что испанский защитник Марк Кукурелья во время общения с соперником закрывал рот рукой. По новым правилам за это дают прямую красную карточку. Но судья не отреагировал. Финальный свисток поставил точку в этой истории. Испания — чемпион мира, и совершенно справедливо, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Для Аргентины это, конечно, позорный сезон, если будем называть вещи своими именами. Ноль ударов по воротам — это не для команды уровня Аргентины, это не для чемпионов мира. И, конечно же, Месси мечтал не о таком финале. Но он один из тех, кто несет ответственность за поражение, потому что не сделал ничего, чтобы Аргентина была достойна победы».

Потом было красочное награждение победителей, в центр стадиона вышел сам Трамп. Лучшим игроком турнира был признан испанский полузащитник Родри. Когда ему вручали приз, режиссеры трансляции показали Месси, который взирал на происходящее с каменным выражением лица, на котором еще не высохли слезы. Скорее всего, звездный аргентинец завершит свое выступление в сборной, хотя разговоры о том, что он может продолжить, конечно, не утихнут.

Чемпионат мира закончился, но футбол продолжается. Уже 25 июля болельщиков ждет первый тур чемпионата России. Не за горами старт Лиги чемпионов. Ну а следующим большим футбольным турниром на уровне сборных будет чемпионат Европы в 2028 году. Хочется верить, с участием России.

Владимир Осипов