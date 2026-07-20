Зарубежные СМИ: Какой будет политика нового премьер-министра Великобритании?

Энди Бернем готовится стать премьером Великобритании. Его предшественник Кир Стармер уже выступил с прощальной речью и пожелал новому лидеру лейбористов удачи. Перед вступлением в должность Бернем встретится с королем Карлом III. Еще до церемонии Бернем сделал несколько амбициозных заявлений. Среди них — перестройка политической системы и повышение уровня жизни в ближайшее время. Впрочем, зарубежные СМИ сомневаются, что новый премьер сможет выполнить свои обещания. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

56-летний Энди Бернем приходит на Даунинг-стрит в откровенно непростой период для правящей Лейбористской партии. По данным агентства Survation, ее рейтинг сравнялся с правопопулистской Reform UK. Политическая сила во главе с Найджелом Фараджем известна своей антимигрантской повесткой. А по опросу издания Politico, лейбористы уже на втором месте.

Негативная динамика в отношении правящей партии наблюдалась больше года, и не кто иной, как Энди Бернем должен сломить этот тренд, пишет Reuters. Бывший министр здравоохранения и мэр Манчестера сейчас самый популярный политик среди лейбористов. Его деятельность одобряют больше трети британцев, выяснили в аналитической компании YouGov. Впрочем, это вовсе не гарантирует Бернему успеха. Кир Стармер оставил ему «в наследство» лишь одни проблемы. Среди них стагнация в экономике, повышение стоимости жизни, миграционный кризис и даже проблемы с водоснабжением. Новый премьер-министр заявил, что перестроит страну. Кроме того, он назвал свое избрание лидером лейбористов «самым значимым событием в политике за последние 40 лет». Как пишет Reuters, Бернем сразу примется за реформы. Например, пересмотрит налоговую политику и увеличит госрасходы.

Впрочем, именно здесь начинаются главные риски. Каждый новый премьер в итоге становится заложником неповоротливой государственной машины, отмечают эксперты, опрошенные The Guardian. По их словам, одной решительности для полноценных перемен недостаточно. Чтобы исполнить практически любое из обещаний Бернема, потребуются миллиарды бюджетных фунтов стерлингов. Поэтому вскоре новый глава правительства вынужденно поднимет налоги, как и его предшественник.

Похожую оценку дает и Financial Times. Издание указывает, что при Стармере был резкий рост расходов на оборону. И Бернем не сможет их сократить без серьезных внешнеполитических последствий. При этом новый премьер уже заявил, что курс Лондона в отношении Украины и НАТО не поменяется. Главный вопрос сейчас — удастся ли Бернему найти баланс в первые 100 дней во главе правительства. По сути, Лейбористской партии предстоит сдать один из самых сложных политических экзаменов, заключает Financial Times.