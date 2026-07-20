Денис Паслер отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца

Мэр Первоуральска Игорь Кабец отправлен в отставку, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Сегодня городская дума получит необходимые документы, и будет запущен процесс назначения врио главы, а затем — избрания нового мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кабец

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Игорь Кабец

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Первоуральск — один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством»,— прокомментировал губернатор.

Игорь Кабец был выбран главой Первоуральска 25 октября 2018 года, ранее около года занимал пост заммэра, до этого работал на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ).

В прошлом году Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали в городе в предыдущие годы. Игорь Кабец намеревался рассказать господину Паслеру о подготовке инженерных кадров и развитии сферы ЖКХ в муниципалитете. Он заверял, что власти приступят к масштабному обновлению сетей в городе сразу после майских праздников 2025 года.

Ирина Пичурина