В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера вторника, 21 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«Днем в понедельник, 20 июля, и во вторник, 21 июля, в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с», — отметили синоптики.

Желтый уровень говорит о потенциальной опасности метеоусловий. Сейчас в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой.