Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в ближайшие два дня

Температура воздуха в Москве 19 и 20 июля может достигать 30°С. С 12:00 мск 19 июля до 18:00 20 июля в городе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Это следует из данных Гидрометцентра.

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«Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем»,— указано в сообщении управления МЧС по Москве.

По данным центра погоды «Фобос», в ближайшие пять дней температура воздуха в Москве днем будет составлять от +23° до +28°. 21 июля ожидается небольшой дождь.