Бизнес прокатился на «погодных качелях»

«Бывало и хуже» — так бизнес отзывается о первой половине лета. Холодная погода, дожди, налоги и топливный кризис — все это ударило по выручке. Впрочем, есть и те, у кого дела, наоборот, пошли в гору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Погодные качели» — так синоптики описывают первую половину лета. Жара под +30 резко сменялась холодными фронтами, а сухие дни — ливнями. Точно так же качнуло и бизнес. Одних сезон подкосил, другим неожиданно сыграл на руку. Прибыли недосчитались летние кафе, точки с мороженым и пункты велопроката. Не лучше дела обстоят у сап-клубов. Клиентов все лето почти не было, говорит основатель Panda Sup Владимир Хромин:

«Во-первых, сезон неудачный с точки зрения температурного режима по сравнению с 2022-2024 годами. Плюс есть понимание, что покупательская активность снижается. Люди либо приезжают реже, либо не берут инвентарь в прокат, а просто загорают и отдыхают».

Тем временем ресторанам и барам сулил аншлаги чемпионат мира по футболу, но чуда не случилось. По данным «Чек Индекса», в разгар турнира трафик в московских заведениях даже просел на 6%. Выручал рост среднего чека и доставка на дом, она подскочила почти на треть. Впрочем, кому-то мундиаль все же помог, отмечает сооснователь баров «Ясно», «Сюр» и «Интеллигенция» Никита Фомкин:

«По сравнению с прошлым годом, когда было +12 и шли дожди, в 2026-м, несмотря на ливни, тепло. Все равно люди гуляют, радуются жизни и лету, а не вынуждены, как в прошлом году, ходить в ветровках, куртках, кофтах и шапках. Выручка у нас везде выросла. Чемпионат мира по футболу действительно стимулирует посещаемость заведений, причем не только моих, которые совершенно не профильные и не спортивные. Мы показывали матчи в одном из заведений, и почти перед каждой игрой нам кто-нибудь звонил и спрашивал, будем ли мы ее транслировать.

Учитывая, что матчи начинаются достаточно поздно — в 22:00–23:00, — в тех заведениях, где мы их показывали, появлялась еще одна оборачиваемость столов примерно за два часа, то есть до полуночи или до часу ночи».

Не в убытке и продавцы кондиционеров, у них просто все впереди. Из-за холодного июня спасаться от жары никто не спешил. И спрос второй год подряд сдвигается на месяц-полтора, рассказал руководитель компании «Климат+» Дмитрий Чермашенцев:

«Сезон, скорее, просто сместился вправо, как это происходит в последние пару лет. Мы рассчитываем, что все недополученные продажи удастся компенсировать в конце июля и в августе. Сейчас основные бытовые модели уже практически распроданы».

Тяжелее всего пришлось туризму. Внутренние поездки во многом держались на автомобильных путешествиях, а из-за топливного кризиса с ними теперь проблемы, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Весь российский внутренний туризм в принципе примерно на 60% построен на автомобильных перевозках. И этот сегмент существенно просел. Кстати, авиаперевозки тоже сократились примерно на 15%: топливо подорожало, самолеты выходят из строя. Если в прошлом году было перевезено 106 млн пассажиров, то в этом году, дай бог, чтобы показатель превысил 90 млн. Если ситуация с топливом не изменится и дефицит сохранится, то к концу года мы получим снижение на 6-8%».

Зарубежные направления при этом чувствуют себя увереннее, там виден пусть и сдержанный, но рост, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Некоторый провал наблюдается по Ближнему Востоку, в первую очередь по Объединенным Арабским Эмиратам. Но все остальные направления показывают стабильный рост: это Турция, Египет и, естественно, два главных драйвера — Вьетнам и Китай. Таиланд тоже сохраняет небольшой рост.

В целом зарубежный туризм вырастет примерно на 5-6%».

А вот кто точно не прогадал этим летом, так это продавцы дождевиков и зонтов. По данным Wildberries, в разгар июньских дождей продажи их продукции подскочили как минимум вдвое.

Андрей Дубков, Ангелина Зотина