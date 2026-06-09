«Бюро 1440» потеряла один из своих спутников

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту 23 марта 2026 года, следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Низкоорбитальный спутник миссии «Рассвет-1»

Фото: БЮРО 1440 Низкоорбитальный спутник миссии «Рассвет-1»

Фото: БЮРО 1440

«Сейчас на низкой околоземной орбите находится шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого пакетного запуска, которые прошли тесты ключевых систем в космосе, отрабатывают маневры и функционируют в штатном режиме», — рассказали «Ъ» в «Бюро 1440».

Срок запуска коммерческого сервиса связи и его качество остается неизменным, добавили в компании.

«Бюро 1440» планирует запустить на орбиту 292 спутника к 2030 году, включая резервные аппараты. Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных»: планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года.

Спутниковый ШПД-интернет от группировки «Рассвет» компании «Бюро 1440» для корпоративных клиентов станет доступна в России в 2027–2028 годах, говорил в апреле замгендиректора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков.

Алексей Жабин