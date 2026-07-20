Семь человек погибли на трассах Югры на выходных

С 17 по 19 июля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зафиксировано девять ДТП, повлекших гибель семи человек и травмы у 12, включая двоих детей, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

За выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 37 водителей с признаками опьянения. Кроме того, 112 автомобилистов привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения, еще 108 — за нарушение правил перевозки детей.

Так, в Урае 18 июля около 11:25 произошло столкновение между УАЗ и автомобилем Chery. По предварительным данным, 76-летний водитель УАЗа допустил аварию при обгоне. За рулем иномарки была 31-летняя жительница, которая выполняла поворот налево. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Ирина Пичурина