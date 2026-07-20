Строительство межвузовского кампуса в Уфе завершат в декабре

В декабре планируют завершить строительство межвузовского кампуса в Уфе, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании.

Монолит завершен, параллельно идут фасаднае работы, остекление, также параллельно внутри делаются перегородки, перечислил он. Андрей Назаров отметил, что «практически все работы ведутся параллельно, поэтому наша задача — в этом году в декабре завершить строительство этого объекта уже укомплектованным не только оборудованием, но и мебелью и всем остальным и сдать его нашим коллегам из сферы образования для того, чтобы могли там наши студенты жить, работать, учиться».

Премьер назвал пространство очень важным, а работу — огромной. По его словам, более тысячи человек каждый день трудятся на площадке. Также глава кабмина отметил, что в регионе загрузили многие производства, начиная от «Салаватстекла», которые каждый день отгружают туда большой объем продукции. Андрей Назаров выразил уверенность, что «это будет один из лучших кампусов в Российской Федерации».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал о завершении строительства всех семи башен межвузовского кампуса.

Майя Иванова