В Уфе достроили все семь башен студенческого кампуса

В Башкирии завершили строительство всех семи башен Межвузовского студенческого кампуса, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Он назвал это «историческим событием». «Уникальный архитектурный объект в виде распустившегося цветка курая наконец-то обрел черты, получил свое законченное воплощение», — отметил руководитель региона.

По словам Радия Хабирова, сейчас строители завершают кровельные работы, начали монтаж фасадов, устройство инженерных систем, внутреннюю отделку и благоустройств территории. На площадке ежедневно трудятся более тысячи человек. Объект необходимо сдать в сжатые сроки —в 2027 году.

В общежитии будет семь башен высотой от 11 до 30 этажей площадью 100 тыс. кв. м. В нем будут жить более 4 тыс. студентов. Там создадут научно-образовательные пространства, площадки для совместной работы. В зданиях запланированы спортивный блок, библиотека, кафе и детский сад «для тех, кто за время учебы стал родителями», отметил Радий Хабиров.

Майя Иванова