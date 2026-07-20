По итогам уральской ювелирной выставки «Тонкие грани» заключат 89 соглашений

Готовится заключение 89 соглашений между российскими производителями ювелирных изделий, бижутерии и зарубежными партнерами по итогам прошедшей в Екатеринбурге межрегиональной выставки-форума «Тонкие грани», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами-участниками мероприятия. Параллельно ведутся переговоры о заключении еще 49 контрактов с иностранными компаниями, которые находятся в высокой степени готовности. Кроме того, во время выставки представители российских мультибрендовых торговых площадок совершили 10 закупок для тестирования новых изделий и их последующего включения в ассортимент.

«В ходе биржи контактов обсуждалось также международное сотрудничество ювелирного бизнеса. Участниками события стали 38 брендов из Свердловской области, Москвы, Пермского и Красноярского краев, Костромской области и Ненецкого автономного округа, а также 15 байеров мультибрендовых пространств России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Такие мероприятия позволяют расширить рынки сбыта региональных компаний»,— сказал министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов.

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» проходила 15-16 июля в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Мероприятие было организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). По словам господина Антипова, для Урала ювелирное дело является знаковой историей, а сейчас наблюдается рост спроса на ювелирную продукцию.

Ирина Пичурина