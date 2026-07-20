Бывший глава НИИ Минобороны Протасов получил 13 лет

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего главу 27-го ЦНИИ Министерства обороны Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима. Подсудимый признан виновным в получении взяток на 7 млн руб. и превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Ему назначен штраф в размере 20 млн руб., конфисковано имущество на сумму взятки.

В 2014-2024 годах ЦНИИ выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности руководителя входило создание инициативной научной группы, участники которой получали дополнительные выплаты. По версии следствия, с 2020 по 2025 год Андрей Протасов получал от сотрудников ЦНИИ взятки за включение в научную группу, а также за общее покровительство. Андрей Протасов признал вину в получении взяток.