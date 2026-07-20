Бывший глава НИИ Минобороны Протасов получил 13 лет
Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего главу 27-го ЦНИИ Министерства обороны Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима. Подсудимый признан виновным в получении взяток на 7 млн руб. и превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Ему назначен штраф в размере 20 млн руб., конфисковано имущество на сумму взятки.
В 2014-2024 годах ЦНИИ выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности руководителя входило создание инициативной научной группы, участники которой получали дополнительные выплаты. По версии следствия, с 2020 по 2025 год Андрей Протасов получал от сотрудников ЦНИИ взятки за включение в научную группу, а также за общее покровительство. Андрей Протасов признал вину в получении взяток.
Дело Андрея Протасова, получившего 13 лет колонии за взятки и превышение должностных полномочий, является одним из череды подобных дел, связанных с Министерством обороны. Ранее были возбуждены уголовные дела о взятках и хищениях в отношении других высокопоставленных сотрудников Минобороны и связанных с ним структур. Среди них — экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 152 млн рублей и хищении более 4,2 млрд рублей, а также бывший начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, которому запросили 10 лет колонии за взятку в особо крупном размере.
Коррупционные схемы часто касаются государственного оборонного заказа и включают незаконное получение вознаграждения за "общее покровительство", завышение стоимости контрактов и использование служебного положения. Например, бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский был приговорён к 10 годам колонии за взятки на 11 млн рублей от коммерсантов за общее покровительство при поставках кабельной продукции. Подобные действия негативно сказываются на авторитете государства и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на оборону. Фигуранты таких дел помимо лишения свободы часто получают крупные штрафы и лишаются воинских званий.