Экс-начальник НИИ Минобороны РФ Протасов признался в получении 7 млн рублей

Бывший начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов признался в получении взятки в размере 7 млн руб. и в превышении должностных полномочий на 2,7 млн руб. Информация об этом содержится в материалах дела, передает ТАСС.

При этом Андрей Протасов настаивает на переквалификации преступления со ст. 290 УК РФ (получение взятки) на ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) или на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), следует из документов.

По данным следствия, в 2014-2024 годах научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные контракты с госзаказчиками по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности Андрея Протасова входило создание инициативной группы, участники которой получали дополнительные выплаты. С 2020 по 2025 год Андрей Протасов получал взятки от сотрудников научно-исследовательского института, следует из материалов дела. Ему платили за включение в инициативную научную группу и за общее покровительство.

Андрея Протасова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий, а также в получении взятки в крупном, особо крупном и значительном размерах.