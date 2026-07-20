Число налогоплательщиков на «автоупрощенке» достигло 461 тысячи

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России обсуждение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) началось задолго до её фактического внедрения. Эксперимент по использованию АУСН стартовал 1 июля 2022 года в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, а с 2023 года его планировали распространить на уже действующий некрупный бизнес. Первоначально предполагалось, что системой смогут воспользоваться около 16 тысяч налогоплательщиков, а в некоторых регионах интерес к ней не был высоким среди предпринимателей.

Значительный рост интереса к АУСН (включая регистрацию на нее с 2026 года) связан с изменением налогового законодательства, которое предусматривает снижение порога годового дохода для плательщиков обычной УСН, при превышении которого возникает обязанность платить НДС. С 1 января 2026 года этот порог снизился с 60 млн руб. до 20 млн руб., а затем будет постепенно опускаться до 10 млн руб. к 2028 году. Для пользователей АУСН, который является экспериментальным режимом до конца 2027 года, порог остался на уровне 60 млн руб., что дает возможность избежать уплаты НДС.

Введение АУСН рассматривается как шаг к созданию максимально удобной среды для предпринимателей, направленный на снижение налоговой нагрузки и упрощение администрирования. Однако, помимо плюсов, есть и минусы: ставки налога при АУСН выше, чем при обычной УСН (8% против 6% при объекте «доходы» и 20% против 15% при объекте «доходы минус расходы»). Кроме того, бизнесмены на АУСН должны обслуживаться только в уполномоченных банках. На конец 2025 года таких банков было 24, и многие из них присоединились к эксперименту в ноябре-декабре 2025 года на фоне налоговой реформы.

При этом стоит отметить, что переход на АУСН является добровольным, и не все предприниматели спешат им воспользоваться. Например, Ярославская область долгое время не вводила АУСН из-за беспокойства о потере части доходов, которые будут уходить в федеральный бюджет. Тем не менее, сторонники АУСН указывают на риск перерегистрации бизнеса в других регионах, если их регион не предоставит такой режим. К началу 2026 года в эксперимент по АУСН присоединились 29 кредитных организаций, и число налогоплательщиков на этом режиме постепенно увеличивается, хотя основной переток клиентов уже произошел.