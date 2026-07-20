Бизнес проникся «автоупрощенкой»

Льготная автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) для малого бизнеса продолжает набирать пользователей. По данным ФНС, по итогам первого полугодия 2026 года число налогоплательщиков, применяющих «автоупрощенку», достигло 461 тыс. Основные причины роста интереса: возможность предпринимателям на АУСН с годовым доходом до 60 млн руб. не платить НДС и не подавать отчетность, а также расширение географии применения режима.

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Как сообщили “Ъ” в ФНС, к 1 июля количество налогоплательщиков, применяющих АУСН, составило 461 тыс. С февраля, таким образом, прирост составил почти 30% — тогда глава ФНС Даниил Егоров сообщал, что этим льготным режимом пользуются 360 тыс. плательщиков. По сравнению же с концом прошлого года (43 тыс. в декабре) рост более чем десятикратный. При этом после пика, пришедшегося на начало года, темпы увеличения числа пользователей «автоупрощенки» стали более умеренными.

Поясним, речь идет об экспериментальном налоговом режиме, действующем пока до конца 2027 года. Механизм рассчитан на микробизнес (до пяти работников) и предполагает освобождение от подачи основной отчетности, а также от уплаты страховых взносов и некоторых налогов. В рамках АУСН ФНС сама начисляет налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам.

Для «входа» в режим есть ряд ограничений: стоимость основных средств не может быть выше 150 млн руб., работники должны получать выплаты только безналичным способом через банк, счета можно открывать только в уполномоченных кредитных организациях.

По сравнению с обычной «упрощенкой» ставки единого налога здесь выше — 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов (против 6% и 15% при УСН).

С 2026 года главным преимуществом льготного режима стало то, что его не затронуло снижение до 20 млн руб. порога годового дохода, при превышении которого у пользователей обычной УСН возникает обязанность платить НДС. Для АУСН лимит остался на уровне 60 млн руб. В связи с этим бизнес еще в прошлом году стал активно переходить на «автоупрощенку» (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года).

По оценке экспертов «СПАРК-Интерфакс», отраслевая структура пользователей АУСН «отражает ориентацию на микробизнес с относительно простым учетом и высокой долей безналичных расчетов». Так, наиболее популярен этот режим у представителей розничной и оптовой торговли (на них приходится 38,7% от общего числа участников АУСН), строительства (9%), сферы услуг (6%) и транспорта (5%). Наиболее активно бизнес пользуется АУСН в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарское крае. По мнению экспертов, это связано с высокой предпринимательской активностью и развитой инфраструктурой безналичных платежей и контрольно-кассовой техники в этих регионах.

Причины продолжения увеличения интереса к АУСН не изменились. Прежде всего, это адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Также, считают в ФНС, рост обусловлен удобством механизма и отсутствием бухгалтерской и налоговой отчетности. Как добавляют в «СПАРК-Интерфакс», значимым фактором остается и сам механизм перехода — компании на обычной «упрощенке» могут перейти на АУСН не с начала года, а с первого числа любого месяца. Сказалось и расширение географии АУСН. Эксперимент стартовал в 2022 году в четырех пилотных регионах — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане, а с 2024 года власти субъектов получили право сами принимать решение о применении авто-УСН — и число использующих режим стало расти. По данным ФНС, сейчас он доступен в 88 регионах.

В «Опоре России» “Ъ” сообщили, что также наблюдают рост числа пользователей АУСН.

В объединении подтверждают, что основным преимуществом режима является сохранение лимита дохода в 60 млн руб. без НДС, а также отсутствие страховых взносов и автоматическое ведение отчетности. Эксперт Совета ТПП по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов добавляет, что предприниматели, которые достигают лимита по НДС, «справедливо считают, что ставка по АУСН будет выгоднее, чем уплата 5% НДС». По словам замглавы направления «Финтех» группы компаний «Контур» Алексея Евдокимова, главной сложностью, с которой сталкиваются предприниматели при переходе на НДС, является не сам налог, а необходимость перестраивать учет — АУСН же позволяет снизить как налоговую, так и административную нагрузку.

Евгения Крючкова