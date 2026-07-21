Сегодня исполняется 44 года заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации президента РФ Максим Орешкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Глава администрации президента РФ Максим Орешкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет президент—председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин:

— Уважаемый Максим Станиславович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Представитель нового поколения талантливых управленцев, интеллектуал, сильный прогнозист и макроэкономист, Вы многие годы успешно содействуете продвижению стратегических интересов России, укреплению ее конкурентоспособности. Исключительная компетентность, нешаблонное мышление, качества визионера-прагматика в сочетании с весомым опытом работы в руководстве ключевых ведомств финансово-экономического блока и умением аргументированно отстаивать свою точку зрения позволяют Вам вносить значительный вклад в разработку и реализацию ключевых решений, связанных с развитием российской экономики. Рад тому, что в свое время Банк ВТБ стал важным этапом Вашей яркой и успешной профессиональной карьеры. Высоко ценю Вашу открытость к содержательному обсуждению актуальных для финансового сектора вопросов. Желаю Вам новых достижений на благо Отечества, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия! С искренним уважением!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»