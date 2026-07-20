Три человека погибли во время пожара в свердловском селе Курки

Тела двух мужчин и одной женщины были найдены при тушении пожара в доме в селе Курки Артинского района, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Пожар произошел утром 18 июля. По данным следствия, супруги 1957 и 1961 годов рождения и их сын 1989 года рождения вместе с еще одним родственником отмечали день рождения одного из них. После празднования, в ночь на 18 июля, трое членов семьи ушли отдыхать в дом, а четвертый заночевал в бане. Он и заметил под утро возгорание на веранде: пытался потушить его сам, но не сумел — огонь постепенно перебросился на дом.

В дальнейшем прибывшие пожарные потушили огонь. Тела были обнаружены в жилище. Смерть наступила от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения. «Пожилые супруги являлись пенсионерами, их сын официально трудоустроен не был. Все они характеризовались удовлетворительно. Наработанные материалы сотрудники полиции передали нашим коллегам из регионального СК России»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи проверяют версию об аварийном состоянии электропроводки как возможной причины пожара, а также проводят судебные экспертизы для установления точных обстоятельств трагедии, допрашивают свидетелей, анализируют характеризующую документацию.

Ирина Пичурина