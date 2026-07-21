Дни рождения
Сегодня отмечает юбилей певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Ее поздравляет певец, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик:
— Нани, когда-то мы вместе репетировали, чтобы спеть в Кремле мой романс, и для меня самой большой артистической неудачей в карьере стало то, что вы не смогли прилететь на этот концерт. Я до сих пор жалею, что мы не вышли вместе на сцену, тем более на репетициях у нас получалось отменно, лучшей партнерши у меня, наверное, и не было. Поздравляю!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»