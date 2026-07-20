Уральская туристка погибла в горах Кабардино-Балкарии

Прокуратура Кабардино-Балкарской республики организовала проверку по факту гибели 44-летней туристки из Свердловской области в горах, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Кабардино-Балкарии Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, туристка сорвалась с края водопада Султан в урочище Джилы-су Зольского района и погибла, получив несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Туристка была в составе экскурсионной группы. Сообщение о том, что свердловчанка оступилась и упала в обрыв, поступило спасателям в 14:30, сообщили в МЧС региона. Поиски были завершены в 17:00 — ее тело эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Всего в поисках участвовали шесть спасателей МЧС России.

Ирина Пичурина