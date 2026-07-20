В Ревде осудили двух сотрудников завода за гибель рабочего от выплеска металла

Городской суд Ревды признал виновными двух сотрудников АО «ПромСорт-Урал» — сталевара Андрея Попова и мастера Михаила Петри, в нарушении правил безопасности на взрывопожароопасном объекте, повлекшее смерть человека по по ч.2 ст. 217 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Следствие установило, что инцидент произошел в сентябре 2025 года при разливке металла: крышку ковша сорвало давлением спекшейся смеси. Выплеснувшиеся расплавленный металл и шлак попали на одного из работников, произошло возгорание. Травмы оказались смертельными. Сталевар электропечи Андрей Попов и мастер печного участка Михаил Петри допустили нарушения: первый — непосредственно в технологии, второй — в контроле за безопасностью.

Суд установил прямую причинную связь между действиями подсудимых и смертью потерпевшего согласно заключению экспертизы о тяжком вреде здоровью. При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих их вину факторов. Андрею Попову назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, Михаилу Петри — два года лишения свободы также условно с аналогичным испытательным периодом. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина