Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта о защите от мошенников
Банки в России обяжут сообщать клиентам об оформляемых от их имени кредитах
Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов, что от их имени оформляются кредиты. Инициатива направлена на защиту людей от мошенников, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По задумке авторов законопроекта, в уведомлении должны быть указаны:
- индивидуальные условия кредита;
- процентная ставка;
- сумма займа;
- срок возврата;
- информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тыс. рублей.
Оповещение будет приходить на «Госуслуги» или через контактные данные заемщика в течение 15 минут после начала процесса оформления кредита. «Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем»,— отметил Вячеслав Володин.
По данным Банка России, в 2025 году число банковских операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, выросло на 31,2% по сравнению с годом ранее.
О мерах по борьбе с мошенничеством в России — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».
Инициатива Госдумы является частью комплексных мер по борьбе с финансовым мошенничеством, активно разрабатываемых и внедряемых в Российской Федерации. Ранее, 18 марта 2025 года, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников, который включал около трех десятков мер. Среди них — обязательная маркировка звонков, запрет госорганам и банкам связываться с людьми через иностранные мессенджеры, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод». Этот законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях 25 марта 2025 года.
Помимо этого, с марта 2025 года действует механизм самозапрета на кредиты, которым, по данным Центробанка, уже воспользовались более 12 миллионов граждан. Также, с 1 сентября 2025 года введён период охлаждения для потребительских кредитов, предусматривающий отсрочку в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей, в течение которого заёмщик может отказаться от получения средств. С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации (МФО) обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при оформлении займов в интернете, что является логичным шагом для усиления защиты персональных данных.
Закон о противодействии мошенникам, обязывающий кредитные организации разрабатывать документы для предотвращения заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента, вступил в силу 15 мая 2025 года. Эти меры направлены на борьбу с постоянно совершенствующимися методами злоумышленников, использующих социальную инженерию и технологические атаки на ИТ-системы, чтобы убедить граждан передать им свои средства или оформить кредиты от их имени.