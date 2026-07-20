Частный медтранспорт попросили внести в списки приоритетной заправки на АЗС
Правительство попросили включить транспорт частных медклиник и лабораторий в региональные перечни для приоритетной заправки топливом. Глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов в своем письме премьеру Михаилу Мишустину напомнил, что частные медорганизации наравне с государственными обеспечивают логистику системы здравоохранения, и остановка или задержка такого транспорта влияет на оказание помощи населению. При этом региональные перечни транспорта, который обеспечивается приоритетным доступом на АЗС, формируют местные власти и часто не включают в них частный медтранспорт.
НАУЗ предложила обязать регионы относить частный медтранспорт к приоритетному. Для этого следует установить критерии включения таких машин в списки: к примеру, если у компании есть лицензия на медицинскую деятельность или договоры с медучреждениями и органами власти. Кроме того, нужно определить порядок подачи и актуализации сведений о транспортных средствах через минздравы регионов, торгово-промышленные палаты, отраслевые ассоциации, считают в ассоциации. Это поможет обеспечить информирование операторов АЗС о включенном транспорте и установить единые правила его обслуживания.
В разговоре с «Ъ» Муслим Муслимов заявил, что «тысячи» частных медорганизаций работают в системе ОМС, еще больше — участвуют в программах ДМС и государственного-частного партнерства. «Каждая заправленная машина может означать спасенную жизнь. И здесь не может быть деления на государственное и частное»,— сказал он.
Подробнее — в материале «Ъ» «Скорые просят дозаправки».
Частная медицина в России активно развивается, её объём к концу 2024 года достиг 1,57 трлн рублей, увеличившись в 2,7 раза с 2017 года. Несмотря на значительные государственные инвестиции в здравоохранение, россияне продолжают проявлять интерес к частным клиникам благодаря качеству сервиса, более широкому перечню услуг и вниманию к профилактике заболеваний. Высокая нагрузка на государственную систему здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19, также подталкивает пациентов к выбору частного сектора, где, по оценкам, почти 70% прироста рынка обусловлено инфляцией и 30% — ростом услуг.
В Санкт-Петербурге доля частной медицины в общем объёме медицинских услуг достигает 35-40%, а по некоторым оценкам, рынок вырос на 10-15% в 2024 году, преимущественно за счёт медицинской инфляции, увеличения числа пациентов и роста добровольного медицинского страхования. Пациенты чаще обращаются в частные учреждения из-за меньших очередей, более гибкого графика и разнообразия услуг. При этом в ряде регионов, таких как Ростовская область, частные клиники выполняют большую часть рентгенорадиологических процедур (71,2% в 2024 году), а в Краснодарском крае число частных учреждений с основным видом деятельности «В области здравоохранения» выросло с 2,6 тыс. в 2021 году до почти 2,8 тыс. в 2023 году.
По стране россияне оценивают работу частных клиник в среднем выше, чем государственных (4,78 против 3,8 баллов из 5) на основе отзывов пациентов. Этот рост рынка привёл к консолидации, где крупные федеральные сети, такие как «ЭкспертМед Северо-Запад» и «Петербургская клиника здоровья», занимают значительную долю. Добровольное медицинское страхование также является важным драйвером роста частной медицины, составляя 45-50% от общего оборота в Санкт-Петербурге в 2024 году, поскольку компании используют его для повышения лояльности сотрудников, а частные клиенты страхуют своё здоровье.
В условиях нестабильной экономики и инфляции частные сети заправок уже испытывали трудности с приобретением топлива, что приводило к очередям на АЗС, как это было в Башкортостане в июле 2026 года. Правительство выделяет средства на закупку автомобильного транспорта для государственных медучреждений, но частный сектор здравоохранения, активно участвующий в программах ОМС и ДМС, также нуждается в стабильных условиях для поддержания своей транспортной логистики.