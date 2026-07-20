Частный медтранспорт попросили внести в списки приоритетной заправки на АЗС

Правительство попросили включить транспорт частных медклиник и лабораторий в региональные перечни для приоритетной заправки топливом. Глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов в своем письме премьеру Михаилу Мишустину напомнил, что частные медорганизации наравне с государственными обеспечивают логистику системы здравоохранения, и остановка или задержка такого транспорта влияет на оказание помощи населению. При этом региональные перечни транспорта, который обеспечивается приоритетным доступом на АЗС, формируют местные власти и часто не включают в них частный медтранспорт.

НАУЗ предложила обязать регионы относить частный медтранспорт к приоритетному. Для этого следует установить критерии включения таких машин в списки: к примеру, если у компании есть лицензия на медицинскую деятельность или договоры с медучреждениями и органами власти. Кроме того, нужно определить порядок подачи и актуализации сведений о транспортных средствах через минздравы регионов, торгово-промышленные палаты, отраслевые ассоциации, считают в ассоциации. Это поможет обеспечить информирование операторов АЗС о включенном транспорте и установить единые правила его обслуживания.

В разговоре с «Ъ» Муслим Муслимов заявил, что «тысячи» частных медорганизаций работают в системе ОМС, еще больше — участвуют в программах ДМС и государственного-частного партнерства. «Каждая заправленная машина может означать спасенную жизнь. И здесь не может быть деления на государственное и частное»,— сказал он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скорые просят дозаправки».