Скорые просят дозаправки

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения просит правительство РФ включить транспорт частных клиник и лабораторий в региональные перечни для приоритетной заправки топливом. Такие медорганизации, отмечают в ассоциации, наравне с государственными оказывают медпомощь и доставляют лекарства. Однако текущий дефицит бензина ставит под угрозу непрерывность работы частной медицины. Эксперт считает, что реализация предложения снимет избыточную нагрузку с госучреждений, при этом инициатива все же требует проработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”) сообщил, что частные медорганизации и лаборатории наравне с государственными обеспечивают логистику системы здравоохранения. Они доставляют биоматериалы и реагенты, обслуживают маломобильных пациентов на дому и перевозят лекарства. Остановка или существенная задержка такого транспорта влияет на сроки диагностики и лечения, непрерывность оказания помощи населению и исполнение обязательств перед контрагентами, в том числе государством, предупредил господин Муслимов.

При этом автомобили этих компаний, как правило, не входят в региональные перечни транспорта, который обеспечивается приоритетным или беспрепятственным доступом на АЗС. Такие перечни формируются местными властями. Хотя точный список утверждается каждым регионом самостоятельно, в него стандартно включаются экстренные и оперативные службы, в том числе автомобили скорой помощи, спецтехника ЖКХ и транспорт, доставляющий продукты и сельхозтехнику. В Крыму, к примеру, в список первоочередных потребителей входят правоохранительные органы, МЧС и сельскохозяйственные производители.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Локальный дефицит бензина из-за внештатных ремонтов ряда НПЗ и разрыва привычных логистических цепочек заставил правительство и региональные власти принимать экстренные меры. Ограничения затронули уже более 30 регионов, это спровоцировало рост цен и очереди на заправках. Вице-премьер Александр Новак 15 июля заявил о планах приоритетных поставок топлива для крупных торговых сетей.

НАУЗ предложила обязать главы регионов относить частный медтранспорт к приоритетному. Для этого нужно установить критерии включения таких машин в списки: к примеру, если у компании имеется лицензия на медицинскую деятельность или договоры с медучреждениями и органами власти. Кроме того, нужно определить порядок подачи и актуализации сведений о транспортных средствах через минздравы регионов, торгово-промышленные палаты, отраслевые ассоциации, считают в ассоциации. Это поможет обеспечить информирование операторов АЗС о включенном транспорте и установить единые правила его обслуживания.

Муслим Муслимов заявил “Ъ”, что «тысячи» частных медорганизаций работают в системе ОМС, еще больше — участвуют в программах ДМС и государственного-частного партнерства. «Каждая заправленная машина может означать спасенную жизнь. И здесь не может быть деления на государственное и частное. Есть только общая ответственность за здоровье нации»,— сказал он.

“Ъ” направил запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать предложение, но на момент публикации ответ не получил. В правительстве РФ также не стали комментировать письмо.

Гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин назвал инициативу НАУЗ «позитивной и своевременной». Он напомнил, что по Конституции все формы собственности равны и пациент «не должен страдать из-за выбора клиники».

Включение транспорта частных клиник в приоритетный перечень для заправки на АЗС снимет избыточную нагрузку с госучреждений и обеспечит непрерывность помощи, полагает господин Солонин. «Но для этого нужны четкие критерии отбора,— подчеркнул эксперт.— Не только лицензия, но и подтверждение непрерывной деятельности в рамках медпомощи гражданам РФ. Тогда транспорт, реально участвующий в лечебном процессе, сможет получать топливо в первоочередном порядке». Реализация инициативы, предположил он, будет зависеть от «региональных механизмов», но сама постановка вопроса «абсолютно правильная: речь идет не о льготах для клиник, а о бесперебойной помощи пациентам, чтобы ни у кого не сорвался курс лечения из-за отсутствия топлива».

Наталья Костарнова, Геор Габараев