Продажи импортного виски выросли в России на 30%

Доля зарубежных брендов в топ-15 наиболее популярных марок виски в России по итогам первого полугодия выросла с 29,2% до 33,8%. Продажи импортной продукции увеличились на 29,3%, отечественной — на 4,3%. Это следует из рейтинга A.List.

Продажи виски в целом увеличились на 2,7%, до 5,07 млн декалитров. Среди самых популярных марок виски в России за первое полугодие:

William Lawson’s (продажи выросли на 20,5% год к году, до 658 тыс. дал); Fowlers (+12,6%, до 629 тыс. дал); Steersman (–11,5%, до 613,6 тыс. дал); Nucky Thompson (+10,1%, до 303 тыс. дал); Ballantine’s (+46,8% год к году, до 300,6 тыс. дал).

После увеличения с начала 2026 года минимальной розничной цены на виски российские бренды дешевле зарубежных всего на 20–25%, отметили в группе Ladoga. Покупатель при прочих равных выбирает импорт, добавил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. По его мнению, в сознании потребителей российский виски все еще не выступает альтернативой шотландской или американской продукции.

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