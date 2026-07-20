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Во время пожара в Тюмени спасли 21 человека

В Тюмени вечером19 июля на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Р. Абдуллина, 5 произошел пожар. Пожарные спасли 21 человека, включая девять детей, сообщили в МЧС Тюменской области. Один ребенок получил травмы.

Фото: МЧС Тюменской области

Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило после 20:00. Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. Из задымленных помещений были эвакуированы еще 10 человек.

В тушении пожара участвовали 30 сотрудников и семь единиц техники областного управления МЧС России.

Ирина Пичурина

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