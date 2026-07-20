X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя у «Города 77» Николая Лаушкина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приобретение алкогольного дистрибутора «Город 77» X5 Group является частью стратегии по укрупнению и расширению присутствия в разных регионах России. Ранее X5 Group уже приобретала активы, например, компанию «Тамерлан», управляющую сетями «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га» в Южном федеральном округе, а также сеть магазинов «Виктория» и дистрибьютора «Форвард-маркет».

Интеграция приобретенных активов в франчайзинговую сеть «Около» соответствует стратегии X5 Group по развитию гибких франшиз в формате ultra-convenience — торговых точек площадью до 200 кв. м в шаговой доступности. Компания планирует открыть более 30 тыс. таких магазинов к 2033 году. Для X5 Retail Group развитие франшизы позволяет обходить антимонопольные ограничения на расширение.

X5 Group уже имеет опыт и планы по развитию алкогольного сегмента. Ранее группа вела переговоры о приобретении алкогольной компании «Регион 50» и заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Башспиртом», в рамках которого алкомаркеты «Тантана» переформатируются в продуктовые магазины «Тантана Около». В целом, интерес к формату алкомаркетов возрастает на фоне успешного развития сетей, лидирующих в этом сегменте.