«Около» спиртного

Один из крупнейших в России FMCG-ритейлеров — X5 — выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77» Николая Лаушкина. Сумма сделки могла составить 500–600 млн руб. Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

X5 закрыла сделку по покупке дистрибуторского бизнеса ГК «Город 77», говорится в сообщении компании. В периметр соглашения вошли ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». В каждой из компаний структуры X5 получили 100% долей. Сумму сделки стороны не раскрывают. В Infoline ее оценивают в 500–600 млн руб.

X5 — один из крупнейших FMCG-ритейлеров России, объединяющий сети «Пятерочка», «Перекресток», «Около» и «Чижик». На 30 июня 2026 года под управлением группы было более 30,6 тыс. магазинов разных форматов. Консолидированная выручка X5 в 2025 году составила 4,6 трлн руб., увеличившись на 18,8% год к году, чистая прибыль сократилась на 13,9%, до 94,8 млрд руб.

Основателем ГК «Город 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у нее около 5 тыс. клиентов. Проданные компании специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Их совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.

Об интересе X5 к алкогольным активам господина Лаушкина стало известно в начале июля (см. “Ъ” от 3 июля). Сделка направлена на расширение клиентской базы «Около», пояснили в X5. Эта сеть ориентируется на развитие по франшизе, продавая ее в том числе небольшим продуктовым супермаркетам. Сейчас под брендом «Около» работает 7,24 тыс. магазинов в 55 регионах России. Управляющий директор «Около» Игорь Плетнев говорит, что покупка «Города 77» позволит покрыть все потребности независимых магазинов, присоединяющихся к франшизе. Сделка также позволит запустить новые каналы продаж, адаптированные к рыночным изменениям.

Интеграцией нового бизнеса в структуру «Около» займется сам Николай Лаушкин. Предприниматель подтвердил “Ъ”, что пока останется в компании.

Дистрибуторский бизнес «Города 77» изначально специализировался на работе с несетевой розницей, поясняет руководитель WineRetail Александр Ставцев. Это, по его словам, специфическая ниша: поставки осуществляются сборными, небольшими партиями и предполагают более сложную логистику в сравнении с крупными сетями.

Господин Ставцев поясняет, что небольшим сетям и отдельным магазинам не всегда удается выстроить отношения с дистрибуторами. Например, в случае «Около» лицензия на продажу крепкого алкоголя есть только у 500 магазинов. Это 6,9% от общего числа точек. Все остальные ограничиваются продажей в лучшем случае пива. Появление собственного поставщика может сделать получение лицензии на крепкий алкоголь для них оправданным, считает господин Ставцев. Дополнительно X5 в целом укрепит свои позиции в качестве поставщика алкоголя.

В Infoline предполагают, что формирование сильной алкогольной категории повышает привлекательность франшизы. Спиртное считается одной из наиболее маржинальных категорий для розничной торговли за счет возможности устанавливать высокую торговую наценку, особенно в случае с импортными позициями. Это важно в условиях общего падения рентабельности ритейла. Согласно Infoline, в 2025 году этот показатель составил 1,7%, потеряв год к году 0,6 процентного пункта и став минимальным за историю наблюдений. Прогноз на 2026 год — снижение до 1,6%.

Владимир Комаров