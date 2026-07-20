Бастрыкин заинтересовался тюменцем, защищавшимся пистолетом от напавших

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о жителе Тюменской области, который применил травматический пистолет при защите от вторгшихся на его участок вооруженных ножом незнакомцев, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В эфире федерального телеканала сообщалось, что следствие возбудило дело в его отношении, несмотря на наличие свидетелей, подтвердивших угрозу и повреждения на куртке. Тюменец настаивает, что его действия относятся к необходимой обороне. Следственные органы СКР по Тюменской области ходатайствуют перед надзорными органами об изъятии указанного уголовного дела и передаче его для дальнейшего расследования в производство следователей СКР.

По данным канала «Рен ТВ», в феврале житель региона Александр Комаров с семьей отдыхал в своем загородном доме под Тюменью, но поздним вечером на его участок ворвались трое незнакомцев на машине, сломав ворота. Они были в легкой одежде и попросили срочно пройти через участок в лес. Они ушли, но вскоре вернулись — у одного из них был нож. Сначала Александр Комаров сделал предупредительный выстрел в воздух, но это только разозлило незнакомцев, и один из них накинулся на хозяина дома — после этого он выстрелил нападавшему в грудь. Раненый сел в машину и уехал вместе с одним из своих друзей, третий сбежал. Несмотря на показания семьи и соседа, полиция встала на защиту незнакомцев. На допросе они рассказали, что хотели сфотографироваться на фоне зимнего леса. Как считают местные жители, через поселок идет наркотрафик, так как разные компании заходят в лес, а спустя 10 минут идут обратно.

Ирина Пичурина