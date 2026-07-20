X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя за полмиллиарда рублей
X5 выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». В периметр сделки вошли по 100% ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». Сумма сделки не раскрывается, но, по данным «Ъ», цена составила 500–600 млн руб.
Основателем «Города 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у группы около 5 тыс. клиентов. Проданные X5 фирмы специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.
Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Около" спиртного».
Приобретение бизнеса по дистрибуции алкоголя ГК «Город 77» является частью стратегии X5, направленной на расширение своего присутствия и оптимизацию ассортимента, особенно в партнерских проектах. Ранее X5 Group вела переговоры о приобретении алкогольной компании «Регион 50», а также уже экспериментировала с алкомаркетами, запустив в 2015 году сеть «Пьятница», которая была позже свернута, и переформатировав магазины в «Пятерочки». В 2024 году X5 также рассматривала возможность запуска алкомаркетов на базе приобретенных в 2023 году магазинов «Покупалко» (после покупки компании «Тамерлан»), с акцентом на алкоголь, готовую еду и категорию «фреш».
X5 активно использует модель франчайзинга, в рамках которой обеспечивает поставку товаров для франчайзи «Около». Например, в сентябре 2024 года X5 Group заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Башспиртом», по условиям которого алкомаркеты «Тантана» были переформатированы в продуктовые магазины у дома под брендом «Тантана Около» по франшизе «Около». Это указывает на стремление X5 к централизации поставок и расширению своего влияния через партнерские форматы.