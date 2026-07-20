X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя за полмиллиарда рублей

X5 выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». В периметр сделки вошли по 100% ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». Сумма сделки не раскрывается, но, по данным «Ъ», цена составила 500–600 млн руб.

Основателем «Города 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у группы около 5 тыс. клиентов. Проданные X5 фирмы специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.

Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Около" спиртного».