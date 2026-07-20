Сухая и жаркая погода установится в Свердловской области на неделе

В Свердловской области на наступившей неделе прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Осадки, связанные с уходящим циклоном, ожидаются только в понедельник по югу и юго-востоку региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Со вторника погоду начнет определять антициклон, сместившийся на Урал после отхода циклона. В эти дни осадки прекратятся, а среднесуточные температуры превысят нормативные значения на 2°-5°. Сохранение влияния антициклона и отсутствие значительных дождей возможно до конца месяца.

В Екатеринбурге днем 20 июля будет +23°..+25°, облачно, во второй половине дня переменная облачность, кратковременные дожди с вероятностью грозы в 20%, ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Во вторник — ночью +17°, днем +28°, в период со среды по пятницу — ночью +17°, днем +29°. На выходных температура достигнет ночью +17°, днем +30°.

Ирина Пичурина