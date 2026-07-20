Греческие язычники назвали «Одиссею» Нолана культурной апроприацией

Сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис» (Labrys, двусторонний топор) Христос Панопулос обвинил голливудский блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея» в присвоении греческого культурного наследия.

«Это апроприация. Там нет ни одного греческого актера»,— сказал господин Панопулос в разговоре с CNN. По его словам, он разочарован тем, что культура и история Древней Греции «принадлежит всем» и «никто не спрашивает мнения самих греков о том, как должны рассказываться эти истории».

«Лабрис» — современное сообщество эллинского политеизма (греческого многобожия). Это не единственное объединение греческих политеистов. Организация появилась в 2007 году после раскола с Высшим советом этнических эллинов (YSEE). По словам господина Панопулоса, совет «чрезмерно увлекся политикой» в ущерб духовным практикам.

Численность греческих политеистов никто отдельно не изучал. По оценкам ARDA, 97% населения Греции относит себя к Греческой православной церкви, а оставшиеся 3% (около 300 тыс. человек) составляют представители других религий и сект, включая последователей эллинизма. Самые ранние из таких движений, которые возрождают и реконструируют религию древних греков, известны с 1990-х годов.

«Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. Картина с Мэттом Деймоном в главной роли переосмысляет эпическую поэму Гомера. В звездный состав также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендая, Джон Бернтал и Джон Легуизамо. За первые выходные картина заработала около $264 млн.