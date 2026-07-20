КСИР поблагодарил иорданцев за помощь в ударе по базам США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о помощи иорданцев в ударе по американским базам является частью более широкой кампании Ирана по нанесению ответных ударов по США и их союзникам в регионе, которая активизировалась после ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля 2026 года. В ходе этих операций КСИР заявлял об атаках на американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. США и Иран взаимно обвиняют друг друга в эскалации, при этом Вашингтон заявил об окончании «третьей волны ударов» 11 июля, на что Иран ответил атаками по американским объектам в пяти странах Ближнего Востока.

Иордания, в свою очередь, является союзником США и в 1994 году заключила мирный договор с Израилем. Страна получала военную помощь от США. Однако в условиях обострения конфликта между Ираном, Израилем и США Иордания оказалась под давлением. Иран регулярно обвиняет ее в соучастии в операциях США и Израиля. При этом Иордания сбивает ракеты и беспилотники, запущенные с иранской территории, и заявляла, что не допустит использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию.

В контексте этих событий важно отметить, что 8 июля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном после иранской атаки на суда в Ормузском проливе. В ответ американская армия нанесла удар по южным иранским регионам, а Тегеран, в свою очередь, атаковал американские базы. Кроме того, 28 января 2024 года по американской военной базе Эт-Танф на северо-востоке Иордании был нанесен удар беспилотником, в результате которого погибли трое американских военных, и Джо Байден обвинил в атаке «поддерживаемых Ираном боевиков».