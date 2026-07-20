КСИР поблагодарил иорданцев за помощь в ударе по базам США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при очередной волне ударов по базам США в Иордании иранские военнослужащие использовали разведданные, предоставленные самими иорданцами. С их помощью, заявили в воинском формировании, были поражены самолеты в аэропорту Акабы на юге Иордании и военные объекты в районе Эль-Азрак.
Стражи выразили благодарность иорданцам за помощь — она обращена к жителям страны и военнослужащим ее армии. Заявление КСИР опубликовало иранское агентство IRNA.
Иран ударил по территории Иордании 18 июля. При атаке погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести. Генеральный штаб Вооруженных сил Иордании заявлял, что перехватывал ракеты, выпущенные по территории страны.
Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о помощи иорданцев в ударе по американским базам является частью более широкой кампании Ирана по нанесению ответных ударов по США и их союзникам в регионе, которая активизировалась после ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля 2026 года. В ходе этих операций КСИР заявлял об атаках на американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. США и Иран взаимно обвиняют друг друга в эскалации, при этом Вашингтон заявил об окончании «третьей волны ударов» 11 июля, на что Иран ответил атаками по американским объектам в пяти странах Ближнего Востока.
Иордания, в свою очередь, является союзником США и в 1994 году заключила мирный договор с Израилем. Страна получала военную помощь от США. Однако в условиях обострения конфликта между Ираном, Израилем и США Иордания оказалась под давлением. Иран регулярно обвиняет ее в соучастии в операциях США и Израиля. При этом Иордания сбивает ракеты и беспилотники, запущенные с иранской территории, и заявляла, что не допустит использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию.
В контексте этих событий важно отметить, что 8 июля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном после иранской атаки на суда в Ормузском проливе. В ответ американская армия нанесла удар по южным иранским регионам, а Тегеран, в свою очередь, атаковал американские базы. Кроме того, 28 января 2024 года по американской военной базе Эт-Танф на северо-востоке Иордании был нанесен удар беспилотником, в результате которого погибли трое американских военных, и Джо Байден обвинил в атаке «поддерживаемых Ираном боевиков».