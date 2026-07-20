Губернатор Калининградской области назвал сценарии захвата региона безумными

Калининградская область готова к любым угрозам со стороны недружественных соседей, хотя сценарии нападения на регион не имеют под собой реальной основы, заявил губернатор Алексей Беспрозванных. Так он ответил на вопрос о его отношении к учениям Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании, где отрабатывались сценарии блокады и захвата области.

«Я к таким заявлениям (насчет нападения на регион.— "Ъ") отношусь, с одной стороны, как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы»,— сказал губернатор в интервью «Ведомостям».

Господин Беспрозванных подчеркнул, что региону ничего не угрожает со стороны других стран, в том числе благодаря подготовке самой области к возможным угрозам. В регионе создали министерство безопасности, где работают ветераны боевых действий на Украине, а также работает оперативный штаб, который отвечает за защиту населения и инфраструктуры, рассказал он. «Недавно собирался Совет безопасности по Калининградской области. Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой»,— сообщил он в интервью.