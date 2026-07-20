Губернатор Калининградской области назвал сценарии захвата региона безумными
Калининградская область готова к любым угрозам со стороны недружественных соседей, хотя сценарии нападения на регион не имеют под собой реальной основы, заявил губернатор Алексей Беспрозванных. Так он ответил на вопрос о его отношении к учениям Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании, где отрабатывались сценарии блокады и захвата области.
«Я к таким заявлениям (насчет нападения на регион.— "Ъ") отношусь, с одной стороны, как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы»,— сказал губернатор в интервью «Ведомостям».
Господин Беспрозванных подчеркнул, что региону ничего не угрожает со стороны других стран, в том числе благодаря подготовке самой области к возможным угрозам. В регионе создали министерство безопасности, где работают ветераны боевых действий на Украине, а также работает оперативный штаб, который отвечает за защиту населения и инфраструктуры, рассказал он. «Недавно собирался Совет безопасности по Калининградской области. Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой»,— сообщил он в интервью.
Заявления о блокаде и захвате Калининградской области не являются новыми, а обсуждение подобных сценариев ведется достаточно активно. В частности, еще в конце 2025 года экс-замглавы МИД Литвы высказывал мнение о разработанном НАТО сценарии блокады региона в случае прямого военного конфликта с Россией. Более того, в апреле 2025 года помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что НАТО проводит учения, отрабатывая сценарий захвата Калининградской области и блокирование судоходства в Балтике. Россия со своей стороны неоднократно заявляла о готовности обеспечить безопасность региона всеми необходимыми средствами. Так, в декабре 2025 года Владимир Путин говорил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады и о том, что Россия будет уничтожать подобные угрозы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в августе 2025 года подчеркивал, что Калининградская область является неотъемлемой частью страны, и Россия задействует все необходимые средства для ее безопасности, а Николай Патрушев в июле 2025 года предупредил, что на любое военное посягательство Россия ответит всеми предусмотренными доктриной средствами. Анализ медиапространства за первые месяцы 2024 года показал, что одним из главных страхов жителей Калининграда является риск терактов.