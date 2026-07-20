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Мбаппе стал первым обладателем двух «Золотых бутс» чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата мира-2026, сообщила FIFA. До этого он был награжден на чемпионате мира в 2022 году — дважды обладателем «Золотой бутсы» на ЧМ до него еще никто не становился.

На чемпионате в этом году Килиан Мбаппе забил 10 голов, а также сделал четыре результативные передачи в восьми матчах. На ЧМ-2022 в Катаре футболист забил восемь голов.

«Серебряную бутсу» на ЧМ-2026 получил Лионель Месси из сборной Аргентины, забив восемь голов, «Бронзовую бутсу» — англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд (по семь голов).

Мбаппе — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На этом чемпионате мира он довел свой счет до 22 мячей в 22 матчах, чем опередил рекорд Лионеля Месси в 21 гол. На чемпионате в этом году команды-участники забили рекордное количество голов.

Франция вышла из ЧМ-2026 уступив игре со сборной Англии (4:6). Чемпионом мира стала сборная Испании, победившая в игре с Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

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