Мадьяр предложил назначить шахматистку Юдит Полгар президентом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что предложит гроссмейстеру Юдит Полгар стать следующим президентом Венгрии. В публикации в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена) он описал ее как фигуру, способную олицетворять единство нации.

Как сообщил господин Мадьяр, он встретится с госпожой Полгар сегодня, 20 июля. Сама Юдит Полгар пока публично не прокомментировала предложение премьера.

Юдит Полгар — пятикратная чемпионка шахматных олимпиад, международный гроссмейстер и кавалер ордена Святого Стефана — высшей государственной награды Венгрии. 26 лет подряд она оставалась самой высокорейтинговой шахматисткой мира. По словам господина Мадьяра, отсутствие у госпожи Полгар опыта в партийной политике соответствует критериям, которые он ищет для этой должности.

Полномочия бывшего президента Венгрии Тамаша Шуйока — сторонника бывшего премьер-министра Виктора Орбана — были прекращены после принятой конституционной поправки, которая позволяет досрочное отстранение от должности. По словам господина Мадьяра, господин Шуйок утратил доверие граждан.