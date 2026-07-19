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Военный США погиб при подрыве иранского боеприпаса на севере Ирака

Военнослужащий США погиб на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, который нес на себе иранский дрон-камикадзе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации командования в соцсети X, подрыв произошел 18 июля. Еще один солдат был ранен, он получает медицинскую помощь.

В CENTCOM также добавили, что днем ранее, 17 июля, в Иордании во время иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Позже на месте происшествия были обнаружены неопознанные останки, сейчас проводится их экспертиза.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Гибель американских военнослужащих в Ираке происходит на фоне начатой 28 февраля 2026 года США и Израилем военной операции против Ирана, которая привела к ответным ударам Исламской Республики по Израилю и американским военным объектам в регионе. За время этой операции США уже сообщали о многочисленных потерях: на 9 апреля 2026 года погибли 13 американских военнослужащих и еще 380 получили ранения, а к 17 марта 2026 года число раненых достигло 200, 13 из них погибли. США наносят удары по Ирану круглосуточно, поразив более 2 тыс. целей, в ответ Иран запустил свыше 500 баллистических ракет и 2 тыс. беспилотников.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее уже сообщало об ударах по Ираку в рамках операции против Ирана, а также об обстрелах американских баз в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок. Вашингтон ранее выражал обеспокоенность по поводу дестабилизирующего присутствия в регионе, но американские военные силы присутствуют в Ираке уже давно, в том числе для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» с 2014 года. Вопрос о выводе американского контингента из Ирака обсуждался между США и Ираком, однако он остается неопределенным из-за продолжающейся напряженности и атак.

Война в Иране уже обошлась США в значительные суммы. Так, одна из волн ударов в июне 2026 года стоила $250 млн, а в целом Пентагон заявлял о расходах в $25 млрд. При этом разведка США считает, что эти усилия не повлияли на время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, так как атаки были сосредоточены на обычных вооружениях, а не на ядерной инфраструктуре. Зависимость Пентагона от частных компаний, таких как SpaceX, также увеличивает стоимость операций.

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