На ЧМ-2026 команды забили рекордное количество голов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, впервые проходящий сразу в трёх странах (США, Канада и Мексика) и с участием 48 сборных, стал рекордным не только по количеству забитых голов, но и по финансовым показателям для Международной федерации футбола (FIFA). Ожидается, что доходы FIFA за четырёхлетний цикл (2023-2026) превысят $13 млрд, а по некоторым оценкам могут достичь $15 млрд, при этом расходы составят около $4 млрд. Это стало возможным в основном благодаря увеличению числа участников чемпионатов мира, что является ключевым фактором роста доходов.

Расширение числа участников до 48 команд стало частью реформы FIFA и вызвало некоторое недовольство, так как противники считали, что это может девальвировать уровень турнира из-за увеличения количества "проходных" матчей. Однако по ходу турнира отмечалось, что "предсказуемых матчей не так уж и много" и даже команды, которые считались аутсайдерами, выступают достойно, опровергая скептические прогнозы.

Организация турнира в трёх странах также обусловила ряд особенностей. В отличие от предыдущих чемпионатов, например, в Катаре, где были огромные затраты на создание инфраструктуры с нуля, в 2026 году не потребовалось значительных капитальных вложений в строительство стадионов или транспортную и гостиничную инфраструктуру. Все 16 арен, принимающих матчи, уже существовали. Тем не менее, общие затраты на подготовку к турниру оцениваются в $12.5-$13.5 млрд, что сопоставимо с предыдущими чемпионатами, но в пересчете на одну игру стоимость оказалась ниже.

Турнир не обошелся без скандалов, связанных с динамическим ценообразованием на билеты, что привело к их значительному удорожанию и недовольству болельщиков. Также возникли сложности с миграционной политикой США, которая усложнила въезд некоторым участникам и болельщикам, и даже привела к расследованию в отношении FIFA со стороны прокуратур двух американских штатов из-за подозрений в обмане потребителей.