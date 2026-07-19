Аргентина ни разу не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ

Сборная Аргентины повторила антирекорд финалов чемпионатов мира, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за весь первый тайм решающего матча ЧМ-2026. По данным статистического портала Opta, ведущего подсчеты с 1966 года, это лишь второй подобный случай в истории турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis / AP Фото: Ashley Landis / AP

Единственной командой, которая показала такой же результат, до этого была сборная Франции. В финале мирового первенства 2022 года французы точно так же ни разу не пробили по воротам аргентинцев в первой половине встречи.

Текущий финальный поединок между Аргентиной и Испанией проходит в на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Аргентинская сборная проводит этот матч в статусе действующего обладателя титула. На момент публикации счет в матче — 0:0.