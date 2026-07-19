Аргентина ни разу не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ
Сборная Аргентины повторила антирекорд финалов чемпионатов мира, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за весь первый тайм решающего матча ЧМ-2026. По данным статистического портала Opta, ведущего подсчеты с 1966 года, это лишь второй подобный случай в истории турнира.
Фото: Ashley Landis / AP
Единственной командой, которая показала такой же результат, до этого была сборная Франции. В финале мирового первенства 2022 года французы точно так же ни разу не пробили по воротам аргентинцев в первой половине встречи.
Текущий финальный поединок между Аргентиной и Испанией проходит в на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Аргентинская сборная проводит этот матч в статусе действующего обладателя титула. На момент публикации счет в матче — 0:0.
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречается Аргентина и Испания, проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и является завершением турнира, который стартовал 11 июня 2026 года. В этом чемпионате мира впервые участвует 48 сборных, вместо привычных 32, что привело к увеличению количества матчей до 104. Соревнование принимают сразу три страны: США, Мексика и Канада. Эти изменения были анонсированы FIFA перед переизбранием Джанни Инфантино на пост президента, и направлены на увеличение доходов до 11 миллиардов долларов.
Накануне финала сборная Аргентины одержала победу над англичанами со счетом 2:1, а до этого в четвертьфинале обыграла Швейцарию, пройдя Египет в 1/8 финала. Испания, в свою очередь, в 1/16 финала легко одолела Австрию со счетом 3:0, продемонстрировав при этом нулевую пропущенность мячей. Однако на групповом этапе Испания завершила матч с Кабо-Верде вничью 0:0, что вызвало осторожность у некоторых экспертов. Тем не менее, букмекеры считают Испанию фаворитом турнира, где коэффициент на их успех составляет 1,66 против 2,28 на Аргентину.