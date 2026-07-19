Эксперты оценили ущерб RWB от сгоревших складов в 20–35 млрд рублей

Около 7% логистических мощностей RWB (развивает маркетплейс Wildberries) были выведены из строя после ударов БПЛА по складам компании в Электростали и Котовске. RWB понадобится 20–35,8 млрд руб. на восстановление инфраструктуры. Об этом «Ъ» рассказали опрошенные эксперты и источник на рынке недвижимости.

По подсчетам гендиректора ГК «Мета» Максима Лещева, на восстановление сгоревших складов в Московской и Тамбовской областях компания потратит 100 тыс. руб. за 1 кв. м. Общая стоимость работ составит 35,8 млрд руб. Собеседник «Ъ» назвал другую сумму — 21,5 млрд руб. (60 тыс. руб. за 1 кв. м). Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд руб. При этом он заметил, что стоимость строительных работ постоянно растет.

Беспилотники атаковали логистическую инфраструктуру RWB в ночь на 18 июля. На двух объектах начался пожар — в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м) и Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м). Погибли восемь человек, 86 — получили ранения. RWB анонсировала меры материальной поддержки семьям пострадавших. Товары, хранившиеся на загоревшихся складах, были сняты с продажи. В самой компании оценку ущерба пока не подводили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».