Итальянец дистанцировался от британцев

Кими Антонелли прервал затянувшуюся безвыигрышную серию и стал победителем прошедшего 19 июля Гран-при Бельгии. Для молодого гонщика Mercedes это уже шестая выигранная в сезоне гонка. С учетом того что оба конкурента Антонелли в борьбе за титул — Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон — выступили неудачно, он вернул себе комфортный, в 45 очков, отрыв от ближайшего преследователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из десяти этапов, уже состоявшихся в нынешнем сезоне, гонщик Mercedes Кими Антонелли (на фото) выиграл шесть и на 45 очков опережает в зачете чемпионата пилотов своего ближайшего преследователя — пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Из десяти этапов, уже состоявшихся в нынешнем сезоне, гонщик Mercedes Кими Антонелли (на фото) выиграл шесть и на 45 очков опережает в зачете чемпионата пилотов своего ближайшего преследователя — пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Девятнадцатилетний Кими Антонелли, по словам босса команды Mercedes Тото Вольфа, рожденный для того, чтобы быть чемпионом, в последнее время не очень удачно отрабатывал свой статус новой звезды. На последних четырех этапах итальянец, уже приучивший к тому, что он стабильно побеждает (из шести первых гонок сезона он выиграл пять), выступил не лучшим образом. Причем только по собственной вине: пару раз итальянца подводила машина. Так или иначе, но к Гран-при Бельгии от почти семи десятков очков, на которые Антонелли успел было в моменте оторваться от ближайшего преследователя (напарника по Mercedes Джорджа Рассела), осталось только 25. Не те цифры, которые позволяли бы говорить об Антонелли, к тому же когда первенство еще даже за экватор не перевалило, как о бесспорном претенденте номер один на титул. Бельгийская гонка, однако, статус безоговорочного хедлайнера Антонелли вернула.

В Спа-Франкоршаме, который гонщики любят за весьма заковыристую конфигурацию трассы, а болельщики за то, что этап нередко из-за вмешательства погоды превращается в испытание спортсменов водой, Антонелли был весьма убедителен. Как во время тренировок, так и в последовавшей квалификации, которую он выиграл, и, разумеется, по ходу самой гонки.

Правда, после того, как погасли стартовые огни, могло показаться, что итальянец снова прозевал старт.

Ведь Макс Ферстаппен, стоявший на втором месте, обошел его. Но Антонелли почти сразу вернул позицию. Причем так изящно отработал момент, что отбросил четырехкратного чемпиона мира даже не на вторую, а сразу на третью строчку (в борьбе с Антонелли лидер Red Bull и не заметил, как к нему подкрался Шарль Леклер на Ferrari). Но ничуть не менее важные события случились позади. Там Льюис Хэмилтон сцепился с Джорджем Расселом. В битве британцев поражение нокаутом потерпел Рассел — Хэмилтон передним колесом своего Ferrari подцепил его Mercedes, и тот улетел с трассы. Сам семикратный чемпион мира повреждений машины избежал, гонку продолжил, но за этот финт судьи выписали ему штраф в пять секунд.

Если смотреть на случившееся глазами болельщика Антонелли, все для него складывалось идеально: он лидер, Рассел, занимавший второе место в общем зачете, из гонки выбыл, Хэмилтон, шедший на третьем месте, фактически лишился шансов на попадание на подиум.

Антонелли оставалось только сохранить столь удачную конфигурацию до финиша. Не самая вроде бы трудная для него задача, но без сложностей все же не обошлось.

Режим виртуальной машины безопасности, объявленный в середине гонки (на трассу постоянно вываливались какие-то куски гравия, и стюардам приходилось их убирать), оживил интригу. Шарль Леклер воспользовался моментом, совершил «бесплатный» пит-стоп и в итоге, после того как и Антонелли заехал за новыми покрышками, оказался первым. Потом уже и он, и Антонелли говорили, что это был важнейший эпизод. Потенциально он вообще мог стать решающим. Однако Антонелли в ситуации, когда требовалось успокоиться и просто исправить случившееся, именно это и сделал. Не сразу, но он догнал Леклера, опять же не сразу, но обогнал опытного соперника. Леклер для порядка попытался было держаться в темпе соперника, но вскоре отвалился. Ферстаппен, в какой-то момент оказавшийся третьим без шансов на продвижение вверх, не пытался, да и не мог вмешаться в борьбу впереди идущих машин.

В итоге именно в этом порядке первая тройка и финишировала. Антонелли оформил шестую победу в сезоне и довел свой отрыв от ближайшего преследователя, теперь это Хэмилтон (в Бельгии британец был четвертым), до 45 очков. Рассел, идущий на третьем месте, отстает на 50 очков.

Александр Петров