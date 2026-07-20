Результат исказился в отчетности

Банк России впервые за время существования реестра общественно значимых организаций финансового рынка (ОЗО ФР) признал аудиторское заключение ненадлежащим. Это коснулось аудиторской компании «БиН» и ее клиента «УК Центр Эссет Менеджмент», в отчетности которого были выявлены существенные искажения финансового результата. По словам экспертов, это серьезный прецедент, который приведет к проверкам ЦБ не только аудиторов, но и участников финансового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЦБ направил в СРО «Содружество» предписание о приостановлении членства аудиторской компании «БиН» в саморегулируемой организации (СРО) на 90 дней в связи с признанием аудиторского заключения, выданного компании «УК Центр Эссет Менеджмент», ненадлежащим, рассказали “Ъ” в «БиН».

Это первый случай, когда регулятор вынес такое решение в отношении отчетности, в которой были выявлены существенные искажения финансового результата, в то время как она была заверена аудитором как достоверная, пояснили “Ъ” в ЦБ. В СРО рассказали, что приостановление членства компании планируется на следующей неделе. По словам менеджера по продажам «КСК групп» Михаила Щетинина, это одна из жестких мер, которая подразумевает, что компания не сможет заключать новые договоры.

Также признание заключения ненадлежащим будет являться основанием для серьезного контроля со стороны Федерального казначейства, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «БиН» входит в реестр аудиторов ОЗО ФР, который ведет казначейство. Среди клиентов компании в 2025 году — «Фикс Прайс», «ПИК-Корпорация», «МКБ Инвестиции», «ВТБ Регистратор», Бланк Банк, Дальневосточный банк, а также УК «Открытие». По данным компании, общая выручка за 2025 год составила 79,65 млн руб., в том числе от услуг для ОЗО ФР — 41,26 млн руб.

Как пояснили в Банке России, если в течение пяти лет будут выявлены еще случаи признания аудиторского заключения ненадлежащим, то это может повлечь за собой исключение аудиторской организации из реестра Банка России. Всего в реестре ЦБ находится 40 аудиторских компаний, следует из данных регулятора.

В середине июля 2026 года ЦБ объявил, что признал аудиторское заключение, выданное «УК Центр Эссет Менеджмент» по результатам проверки отчетности за 2024 год, ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности. В марте этого года регулятор объявил об аннулировании лицензии, поскольку «общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации».

Согласно законодательству, аудиторское заключение может быть признано ненадлежащим в случае, если оно составлено в отношении отчетности финансовой организации, которая содержит существенные искажения, при этом мнение аудитора в отношении такой отчетности ошибочное, а аудит выполнялся с нарушением обязательных требований. В «БиН» отмечают, что в течение отведенных трех месяцев приложат все усилия и примут меры по устранению выявленных регулятором нарушений. Данные меры будут оценены ЦБ, и принято решение или о снятии приостановки членства, или об исключении из реестров, указывают там.

Вместе с тем аудиторы и эксперты сходятся во мнении, что этот прецедент приведет к тому, что проверкам со стороны ЦБ могут подвергнуться другие клиенты, у которых были отозваны лицензии, и их аудиторы.

«Можно ожидать более пристального внимания ЦБ и к другим парам "отозванная лицензия — аудитор, подписавший последнее заключение". Практическая логика такова: продемонстрировав готовность применить механизм, регулятор формирует правоприменительную практику»,— говорит Вадим Тедеев.

За последний год Банк России отозвал десять лицензий УК, что в два раза больше, чем годом ранее, и максимальное количество с 2021 года (см. “Ъ” от 8 февраля). В ЦБ отметили, что продолжат осуществлять надзор за аудиторскими компаниями для обеспечения финансового рынка достоверной финансовой информацией.

Юлия Пославская