Доверительное управление для избранных

После всплеска интереса к управлению фондами спрос на получение таких лицензий снизился. В 2025 году количество выданных лицензий сократилось на четверть, до 33, а число отозванных выросло вдвое, до 10. Причем впервые лицензии получили и страховые компании для реализации услуг долевого страхования жизни (ДСЖ). Замедление выхода новых УК на рынок объясняется жесткими регуляторными требованиями и насыщением его кэптивными компаниями.

По оценке “Ъ”, основанной на данных реестра Банка России, интерес к получению лицензий на управление инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами сократился. По итогам 2025 года ЦБ выдал лицензии 33 компаниям, что на четверть меньше результата 2024 года. Однако это второй по величине результат за последнее десятилетие. Заметно большее число лицензий выдавалось в период с 2005 по 2012 год, а пиковыми стали 2007 год и 2010 год, когда появилось соответственно 196 и 108 новых управляющих компаний.

Вместе с тем за минувший год Банк России отозвал десять лицензий УК — вдвое больше, чем годом ранее, и максимальное количество с 2021 года. Основной причиной аннулирования лицензий стал добровольный отказ УК от осуществления профильной деятельности. «Только одно решение Банка России об аннулировании лицензии было связано с неоднократным неисполнением управляющей компанией предписаний регулятора»,— отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.

Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина обращает внимание, что отзывы лицензий приходились в основном (у восьми УК) на компании, получившие их в 2002–2019 годы, что говорит о чистке «старого фонда» — с рынка уходили неактивные игроки прошлых волн лицензирования.

Общий результат мог быть еще ниже, если бы не страховые компании, которые получали лицензии на управление фондами, необходимую для работы в ДСЖ (см. “Ъ” от 9 января 2025 года). Это «Сбербанк страхование жизни», «Ренессанс Жизнь», «Капитал Лайф Страхование жизни» и «МАКС-Жизнь». Первые три компании создали по два ПИФа, в которые к концу 2025 года было привлечено около 16,5 млрд руб. В конце года профильную лицензию получила и компания «Озон управление активами», входящая в группу маркетплейса Ozon.

По мнению экспертов, сокращение количества выдаваемых лицензий связано с эффектом высокой базы 2024 года, когда их получили 47 компаний.

В предшествующие десять лет объем выданных лицензий не достигал и двух десятков в год. Как считает Айназ Хайруллина, такой высокий результат был связан с тем, что инвестиционные холдинги создавали новых игроков с чистой репутацией и непрозрачной структурой собственности для диверсификации санкционных рисков.

«Активная редомициляция активов (компании, семейные офисы), необходимость оптимизации схем владения, структурирования крупных состояний, рост числа кэптивных ЗПИФов недвижимости и проектного финансирования стимулировали создание "под ключ" новых управляющих компаний»,— считает эксперт. По ее мнению, снижение темпов выдач лицензий в 2025 году при значительном числе отзывов стоит рассматривать не как стагнацию рынка, а показатель его взросления и структурной перестройки.

На выдачу лицензий могли повлиять и технические причины.

Вице-президент НАУФОР Михаил Сизов обращает внимание на процедурные факторы — сроки лицензирования могли увеличиваться из-за более тщательной проверки финансового положения и деловой репутации участников и акционеров УК.

«Часть заявлений о предоставлении лицензий, поданных во второй половине 2025 года, вероятнее всего завершится выдачей лицензий уже в 2026 году»,— считает он.

В январе 2026 году ЦБ выдал две лицензии УК, как в аналогичный период 2025 года. По оценке Айназ Хайруллиной, по итогам года будет двузначное число выдач, но меньше, чем в прошлом году. «Рост числа получаемых лицензий маловероятен, учитывая издержки на содержание инфраструктуры, усиление контроля надзорных органов, ограничения по использованию персональных данных, высокую стоимость и ограниченность профессиональных кадров, а также снижение маржи на рынке доверительного управления активами»,— отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

В таких условиях новые лицензии продолжат в основном получать кэптивные компании крупных групп и маркетплейсов, работающих в сферах недвижимости, инфраструктуры, а также финтеха.

«Еще одно перспективное направление — секьюритизация портфелей долговых инструментов через ПИФы»,— отмечает госпожа Кривошеева. При этом активного выхода в сегмент новых страховых компаний участники рынка не ждут. «Ввиду небольшого числа страховщиков жизни и наличия лицензий УК у крупнейших компаний в 2026 году можно ожидать снижения спроса со их стороны»,— считает Екатерина Серова. Небольшие компании, которые планируют развивать ДСЖ, будут скорее работать в сотрудничестве с действующими УК.

Виталий Гайдаев