Пожар уничтожил 12 тыс. га земли в окрестностях Мадрида

Лесной пожар в 100 км от Мадрида уничтожил 12 тыс. га леса и других пространств, затронув в числе прочего национальный парк Сьерра-Морена. Об этом написали СМИ, в том числе France 24, со ссылкой на заявления местных властей. Они также сообщили, что из-за пожара пришлось эвакуировать несколько сотен человек. Пожар возник в покрытом лесами горном районе, где обитают многие находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.

Это не первый сильный пожар в Испании за последние недели — частые возгорания связаны с экстремальной жарой в Европе. В Андалусии лесные пожары привели к гибели как минимум 12 человек и выгоранию 16 тыс. га земли. Согласно данным европейской системы мониторинга (EFFIS) на начало июля, в странах Евросоюза выгорело более 126 тыс. га земли.

О жаре в Европе читайте в материале «Ъ».

Яна Рождественская