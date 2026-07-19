Пожар уничтожил 12 тыс. га земли в окрестностях Мадрида
Лесной пожар в 100 км от Мадрида уничтожил 12 тыс. га леса и других пространств, затронув в числе прочего национальный парк Сьерра-Морена. Об этом написали СМИ, в том числе France 24, со ссылкой на заявления местных властей. Они также сообщили, что из-за пожара пришлось эвакуировать несколько сотен человек. Пожар возник в покрытом лесами горном районе, где обитают многие находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.
Это не первый сильный пожар в Испании за последние недели — частые возгорания связаны с экстремальной жарой в Европе. В Андалусии лесные пожары привели к гибели как минимум 12 человек и выгоранию 16 тыс. га земли. Согласно данным европейской системы мониторинга (EFFIS) на начало июля, в странах Евросоюза выгорело более 126 тыс. га земли.
О жаре в Европе читайте в материале «Ъ».
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Жара в Европе
Массовые лесные пожары, подобные тому, что произошел под Мадридом, являются общеевропейской проблемой, обостряющейся из-за аномальной жары и изменения климата. В 2025 году Европа пережила самые масштабные лесные пожары за всю историю наблюдений, в результате которых с начала года в странах ЕС сгорело 439,6 тыс. га леса, что более чем вдвое превышает средний показатель за предыдущие 19 лет.
Испания является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от этих пожаров, наряду с Португалией и Францией. Например, в 2025 году только за одну неделю пожары в Испании уничтожили более 70 тыс. га. В предыдущие периоды также фиксировались крупные пожары: в 2026 году аномальная жара в Европе привела к тому, что во Франции, Испании и Португалии за несколько дней сгорело более 17 тыс. га леса. На юге Испании температура поднималась выше +43°C, а в Каталонии достигала +45°C. Эти экстремальные погодные условия стали одной из основных причин возникновения и быстрого распространения огня, приводя к необходимости эвакуации тысяч людей, как это было, например, на Канарских островах, где эвакуировали 4 тыс. человек.
В целом, лесные пожары в Европе часто связывают с глобальным потеплением и аномальной жарой, которая становится новой нормой, а не редким явлением. Метеорологи считают, что одним из факторов повышения температуры воздуха также является начало рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане. Это приводит к росту числа пострадавших и погибших: например, в Германии в 2026 году около 5120 смертей были связаны с жарой, а в Западной Европе с 20 по 28 июня того же года умерли более 4700 человек из-за экстремального зноя. Ситуацию осложняет сильный ветер и засуха, что затрудняет тушение и способствует быстрому распространению огня.